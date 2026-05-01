Conférence sur l’intelligence artificielle Centre de ressources numériques Autun

Autun

Conférence sur l’intelligence artificielle

Centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Conférence sur l’intelligence artificielle .

Centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Conférence sur l’intelligence artificielle

L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Autun a été mis à jour le 2026-05-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)