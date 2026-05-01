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Conférence sur l’intelligence artificielle Centre de ressources numériques Autun

Conférence sur l’intelligence artificielle Centre de ressources numériques Autun

Conférence sur l’intelligence artificielle Centre de ressources numériques Autun mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Centre de ressources numériques

Adresse : 2 Rue des Maquis Autunois Morvan

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

Conférence sur l’intelligence artificielle

Centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Conférence sur l’intelligence artificielle   .

Centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

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English : Conférence sur l’intelligence artificielle

L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Autun a été mis à jour le 2026-05-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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