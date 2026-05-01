Conférence sur l’intelligence artificielle Centre de ressources numériques Autun
Conférence sur l’intelligence artificielle Centre de ressources numériques Autun mercredi 20 mai 2026.
Autun
Conférence sur l’intelligence artificielle
Centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Conférence sur l’intelligence artificielle .
Centre de ressources numériques 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence sur l’intelligence artificielle
L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Autun a été mis à jour le 2026-05-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- Atelier numérique Scanner et envoyer des documents avec son smartphone Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 20 mai 2026
- Les Caractères L’histoire du soldat Théâtre Municipal Autun 20 mai 2026
- Sortie à l’Embarcadère Montceau-les-Mines | Fabrice Eboué Théâtre Municipal Autun 22 mai 2026
- Le festival de Pentecôte Ex Cathedra Grand salon de l’Evêché Autun 22 mai 2026
- Augusto Trail Théatre romain Autun 23 mai 2026