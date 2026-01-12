Augusto Trail Théatre romain Autun

Augusto Trail

Début : 2026-05-23 13:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

Edition 3 de l’Augusto Trail, avec son index UTMB !

Envie de vivre un évènements 100% trail avec concert et autres surprise ? avec Vincent Doubre comme animateur.

Notre association AUTUN RUNNING est un jeune club d’athlétisme. Nous organisons un Festival de Trail à Autun, concept inédit dans la région avec en journée et en soirée des concerts, restauration, buvette, stands, animations, produits et producteurs locaux, et bien plus encore !

Du trail pur à deux pas de chez toi ! Si t’aimes transpirer dans les montées, te lâcher dans les descentes, et te demander parfois pourquoi t’as signé, on t’attend à Autun !

Un trail pour tous.

4 distances et courses jeunes dans un cadre historique 5, 10, 15 et 21 km ainsi que le combiné 5 + 21km.

– Randonnée 10,15 et 20 km.

– Marche nordique 10km

– Animation Kid athlé, Village partenaire et produits locaux.

– Par téléphone au 06.26.88.49.16 ou 06.59.56.88.59

– Sur le site internet de la manifestation AUGUSTO TRAIL | Autun Running

L’augusto Trail c’est aussi des concerts avec deux groupes, en après-midi et en soirée.

Parmi les animations, pour mettre l’accent sur les jeux olympique, une course en arme inédite pour les plus jeunes avec l’association du spectacle historique Augustodunum, qui mobilise des milliers de spectateurs.

Cette course antique permettra de pratiquer les jeux tels qu’ils se passaient dans l’époque antique ! .

Théatre romain 2 Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 88 49 16 autunrunning@gmail.com

