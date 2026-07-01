Informations pratiques

Saint-Laurent-la-Vallée

Arts en fête à Saint Laurent La Vallée

Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Arts en fête de 10 h à 18 h Expositions de créateurs, fresque participative animée par un artiste, passeport village nature remis aux enfants (avec lots) , animations et gaufres à l’ancienne.

Arts en fête de 10 h à 18 h Expositions de créateurs, fresque participative animée par un artiste, passeport village nature remis aux enfants (avec lots) , animations et gaufres à l’ancienne. .

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bounille@gmail.com

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English : Arts en fête à Saint Laurent La Vallée

Arts Festival from 10 a.m. to 6 p.m.: Exhibitions by local artists, a participatory mural led by an artist, Nature Village passports for children (with prizes), activities, and traditional waffles.

L’événement Arts en fête à Saint Laurent La Vallée Saint-Laurent-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne