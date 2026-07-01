Arts en fête à Saint Laurent La Vallée Saint-Laurent-la-Vallée
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Laurent-la-Vallée
Informations pratiques
Saint-Laurent-la-Vallée
Arts en fête à Saint Laurent La Vallée
Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Arts en fête de 10 h à 18 h Expositions de créateurs, fresque participative animée par un artiste, passeport village nature remis aux enfants (avec lots) , animations et gaufres à l’ancienne.
Arts en fête de 10 h à 18 h Expositions de créateurs, fresque participative animée par un artiste, passeport village nature remis aux enfants (avec lots) , animations et gaufres à l’ancienne. .
Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bounille@gmail.com
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English : Arts en fête à Saint Laurent La Vallée
Arts Festival from 10 a.m. to 6 p.m.: Exhibitions by local artists, a participatory mural led by an artist, Nature Village passports for children (with prizes), activities, and traditional waffles.
L’événement Arts en fête à Saint Laurent La Vallée Saint-Laurent-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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