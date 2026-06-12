Saint-Laurent-la-Vallée

Marché des Producteurs de Pays

place du 18 mars 1794 Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09

Rendez-vous Dimanche 19 juillet à 12 h pour un Marché des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte !

Rendez-vous Dimanche 19 juillet à 12 h pour un Marché des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! .

place du 18 mars 1794 Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 65 13 54

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English : Marché des Producteurs de Pays

Join us on Sunday, July 19 at 12 p.m. for a Local Farmers’ Market! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm-fresh produce, and a local meal on-site. Don’t forget to bring your own utensils—for a greener planet!

L’événement Marché des Producteurs de Pays Saint-Laurent-la-Vallée a été mis à jour le 2026-06-12 par Groupe CDT 24