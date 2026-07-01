Arts énergétiques tous les matins au Bassin de la Villette
samedi 4 juillet 2026
Informations pratiques
Pour un réveil tonique,
retrouvez tous les matins les cours de Taï Chi, de Qi gong, de Kung fu etc…,
encadrés par la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois.
Animation pouvant accueillir tous les publics des plus jeunes aux plus
expérimentés.
Cours de Taï Chi, de Qi gong ou de Kung Fu ? Chaque matin, participez à une session encadrée par la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T12:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T12:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T12:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T12:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:00:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T12:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T12:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T12:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:00:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T12:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T12:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:00:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T12:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T12:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:00:00+02:00;2026-08-24T10:00:00+02:00_2026-08-24T12:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T12:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00