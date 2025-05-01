Arts énergétiques tous les matins au parc Rives de Seine

Pour un réveil tonique,

retrouvez tous les matins les cours de Taï Chi, de Qi gong, de Kung fu etc.,

encadrés par la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois. Une animation pouvant accueillir tous les publics des plus jeunes aux plus

expérimentés.

Envie de Taï Chi, de Qi gong ou de Kung Fu ? Participez à une session encadrée par la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T12:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T12:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T12:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T12:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:00:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T12:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T12:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T12:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:00:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T12:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T12:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:00:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T12:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T12:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:00:00+02:00;2026-08-24T10:00:00+02:00_2026-08-24T12:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T12:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00



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