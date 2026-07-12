AGENDA · Landiras
Arts et gourmandises Marché d’automne Landiras
dimanche 13 septembre 2026 · Landiras
Informations pratiques
Landiras
Arts et gourmandises Marché d’automne
Landiras Landiras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Informations et programme 2026 à venir… .
Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 50 28 aetg.landiras@gmail.com
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English : Arts et gourmandises Marché d’automne
L’événement Arts et gourmandises Marché d’automne Landiras a été mis à jour le 2026-07-12 par La Gironde du Sud
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