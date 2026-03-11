Fêtes de Menon Landiras

Fêtes de Menon

Menon Landiras Gironde

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

14 août Repas champêtre avec bandas à 19h30 puis à 22h bal disco

15 août

– Messe à 10h

– Vin d’honneur à 12h

– concours de pétanque à 14 h

– Repas champêtre avec bandas à 19h

– 21h Bal musette puis bal disco

– 23h feux d’artifices .

Menon Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 42 69 55

English : Fêtes de Menon

