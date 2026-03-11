Fêtes de Menon Landiras
Fêtes de Menon Landiras vendredi 14 août 2026.
Fêtes de Menon
Menon Landiras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
14 août Repas champêtre avec bandas à 19h30 puis à 22h bal disco
15 août
– Messe à 10h
– Vin d’honneur à 12h
– concours de pétanque à 14 h
– Repas champêtre avec bandas à 19h
– 21h Bal musette puis bal disco
– 23h feux d’artifices .
Menon Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 42 69 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Menon
L’événement Fêtes de Menon Landiras a été mis à jour le 2026-03-07 par La Gironde du Sud