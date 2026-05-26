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Arts urbains BMX Skatepark et chapiteau Seignosse

Arts urbains BMX Skatepark et chapiteau Seignosse

Arts urbains BMX Skatepark et chapiteau Seignosse mercredi 26 août 2026.

Lieu
Skatepark et chapiteau
Adresse
Au Forum du Penon
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Gratuit

Seignosse

Arts urbains BMX

Skatepark et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26 21:45:00

Date(s) :
2026-08-26

Démonstration et initiation de BMX.
De 20h30 à 21h45.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse.
Seignosse met les sports urbains à l’honneur !Plongez dans l’univers du BMX avec une démonstration au skatepark du Penon suivie d’une initiation au Forum à Seignosse Océan.De 20h30 à 21h45.Gratuit.Tout public.Organisé par la Mairie de Seignosse.   .

Skatepark et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

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English : Arts urbains BMX

BMX demonstration and initiation.
8:30pm to 9:45pm.
Free admission.
Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Arts urbains BMX Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse

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