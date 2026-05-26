Arts urbains BMX Skatepark et chapiteau Seignosse

Seignosse

Arts urbains BMX

Skatepark et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26 21:45:00

Date(s) :

2026-08-26

Démonstration et initiation de BMX.

De 20h30 à 21h45.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse.

Seignosse met les sports urbains à l’honneur !Plongez dans l’univers du BMX avec une démonstration au skatepark du Penon suivie d’une initiation au Forum à Seignosse Océan.De 20h30 à 21h45.Gratuit.Tout public.Organisé par la Mairie de Seignosse. .

Skatepark et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Arts urbains BMX

BMX demonstration and initiation.

8:30pm to 9:45pm.

Free admission.

Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Arts urbains BMX Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse