Arts urbains BMX Skatepark et chapiteau Seignosse
Arts urbains BMX Skatepark et chapiteau Seignosse mercredi 26 août 2026.
Seignosse
Arts urbains BMX
Skatepark et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26 21:45:00
Date(s) :
2026-08-26
Démonstration et initiation de BMX.
De 20h30 à 21h45.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse.
Seignosse met les sports urbains à l’honneur !Plongez dans l’univers du BMX avec une démonstration au skatepark du Penon suivie d’une initiation au Forum à Seignosse Océan.De 20h30 à 21h45.Gratuit.Tout public.Organisé par la Mairie de Seignosse. .
Skatepark et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Arts urbains BMX
BMX demonstration and initiation.
8:30pm to 9:45pm.
Free admission.
Organized by Seignosse Town Hall.
L’événement Arts urbains BMX Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse
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