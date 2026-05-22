Balade sensorielle au son des vagues Seignosse

Seignosse

Balade sensorielle au son des vagues

Plage de l’Agréou Seignosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 10:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Balade sensorielle au son des vagues

La plage quasiment déserte, l’étendu de l’océan à l’infini, voici le cadre idyllique proposée pour cette méditation guidée par Marie afin de bien commencer la journée.

Méditant confirmé ou novice, ne manquez pas cette chance de vivre un moment inoubliable !

Balade sensorielle au son des vagues

La plage quasiment déserte, l’étendu de l’océan à l’infini, voici le cadre idyllique proposée pour cette balade guidée par Marie afin de bien commencer la journée.

L’océan a cette incroyable capacité à apaiser l’esprit et à renforcer nos liens avec le présent. En plongeant dans l’expérience des éléments et au cœur de vous-même, vous allez trouver un espace de silence et un endroit ressource. Chaque moment passé sur la plage, chaque caresse du vent et chaque vague qui s’écrase sur le rivage sont des invitations à vous reconnecter avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ne manquez pas cette chance de vivre un moment inoubliable !

De 9h à 10h.

Tout public, dès 12 ans.

Départ au pied de la dune sur le parking de la plage de l’Agréou.

Tarifs

– adulte 15€

– de 12 ans à 16 ans 10€

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Plage de l’Agréou Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Balade sensorielle au son des vagues

A sensory stroll to the sound of the waves

The almost deserted beach, the infinite expanse of the ocean here’s the idyllic setting for this meditation guided by Marie to get the day off to a good start.

Whether you’re an experienced meditator or a novice, don’t miss this chance to experience an unforgettable moment!

L’événement Balade sensorielle au son des vagues Seignosse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Seignosse