Seignosse

Open Beach Vintage Autohaus Seignosse

Parking de la plage de l’Agréou Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin de 10h à 18h, Vintage Autohaus Seignosse vous donne rendez-vous à la Plage de l’Agréou pour son OPEN BEACH VW.

Une journée dédiée aux Volkswagen Aircooled véhicules de collection, rencontres entre passionnés et ambiance conviviale.

Buvette sur place.

Entrée libre ouvert à tous ! .

Parking de la plage de l’Agréou Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 80 21 54 vintageautohaus.seignosse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open Beach Vintage Autohaus Seignosse

L’événement Open Beach Vintage Autohaus Seignosse Seignosse a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Seignosse