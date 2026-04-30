Open Beach Vintage Autohaus Seignosse Seignosse
Open Beach Vintage Autohaus Seignosse Seignosse samedi 6 juin 2026.
Seignosse
Open Beach Vintage Autohaus Seignosse
Parking de la plage de l’Agréou Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 6 juin de 10h à 18h, Vintage Autohaus Seignosse vous donne rendez-vous à la Plage de l’Agréou pour son OPEN BEACH VW.
Une journée dédiée aux Volkswagen Aircooled véhicules de collection, rencontres entre passionnés et ambiance conviviale.
Buvette sur place.
Entrée libre ouvert à tous ! .
Parking de la plage de l’Agréou Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 80 21 54 vintageautohaus.seignosse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open Beach Vintage Autohaus Seignosse
L’événement Open Beach Vintage Autohaus Seignosse Seignosse a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Seignosse
À voir aussi à Seignosse (Landes)
- American Crazy Week Seignosse 8 mai 2026
- Exposition Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse 15 mai 2026
- // ANNULATION / Compétition de crossfit Landifornian Battle Pôle Maurice Ravailhe (mur à gauche) Seignosse 16 mai 2026
- Concert Deux frères ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse 16 mai 2026
- Session culturelle #9 High Five ! (Don’t drop the birthday cake) Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse 22 mai 2026