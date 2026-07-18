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Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive Agon-Coutainville

mardi 21 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive

Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive. Rendez-vous de 14h30 à 16h30 à Agon-Coutainville.
Inscription obligatoire.   .

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26 

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English : Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive

L’événement Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme

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