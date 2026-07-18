Informations pratiques

Agon-Coutainville

Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive

Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive. Rendez-vous de 14h30 à 16h30 à Agon-Coutainville.

Inscription obligatoire. .

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive

L’événement Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme