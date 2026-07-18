Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive Agon-Coutainville
mardi 21 juillet 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive
Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive. Rendez-vous de 14h30 à 16h30 à Agon-Coutainville.
Inscription obligatoire. .
Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26
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English : Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive
L’événement Arts Zen initiation à l’art thérapie douce et positive Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme
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