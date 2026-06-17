Balade ornithologique pointe d’Agon Pointe d’Agon Agon-Coutainville
Balade ornithologique pointe d’Agon Pointe d’Agon Agon-Coutainville dimanche 19 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Balade ornithologique pointe d’Agon
Pointe d’Agon Charrière de la Chevrottière Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Balade ornithologique pointe d’Agon, site naturel protégé. Rdv parking ferme Borde à Agon-Coutainville. .
Pointe d’Agon Charrière de la Chevrottière Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Balade ornithologique pointe d’Agon
L’événement Balade ornithologique pointe d’Agon Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme
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