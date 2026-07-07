Concert Pep’s Agon-Coutainville
samedi 18 juillet 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Concert Pep’s
Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
À 18h, la plage du centre d’Agon-Coutainville se transforme en scène à ciel ouvert pour accueillir Pep’s, l’une des figures les plus attachantes de la chanson française. Chansonnier moderne dans l’âme, cet artiste aux multiples collaborations internationales mêle reggae, soul, blues, folk et influences africaines dans une musique voyageuse et rythmée, placée sous le signe du partage. Derrière le succès de Liberta, qui l’a propulsé en tête des tops singles en 2009, se cache un parcours de plus de vingt ans de scène, un disque de platine et 200 000 albums vendus. Une belle occasion de (re)découvrir l’univers solaire et sincère d’un homme de spectacle qui donne autant à la ville qu’à la scène.
Rendez-vous à 18h, plage du centre à Agon-Coutainville. .
Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Concert Pep’s
L’événement Concert Pep’s Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme
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