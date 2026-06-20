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Apéro-concert Paulo Agon-Coutainville

mardi 7 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Apéro-concert Paulo Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
77 Rue Dramard
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Apéro-concert Paulo

77 Rue Dramard Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Apéro-concert Paulo à la Plancha à Agon-Coutanville.   .

77 Rue Dramard Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 26 77 

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English : Apéro-concert Paulo

L’événement Apéro-concert Paulo Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-20 par Coutances Tourisme

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