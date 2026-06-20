Apéro-concert David Corléone Agon-Coutainville
Apéro-concert David Corléone Agon-Coutainville jeudi 2 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Apéro-concert David Corléone
77 Rue Dramard Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Apéro-concert David Corléone à la Plancha à Agon-Coutanville. .
77 Rue Dramard Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 26 77
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English : Apéro-concert David Corléone
L’événement Apéro-concert David Corléone Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-20 par Coutances Tourisme
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