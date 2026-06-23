Course de garçons de café Les Enfants de Chœur Agon-Coutainville
Course de garçons de café Les Enfants de Chœur Agon-Coutainville vendredi 3 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Course de garçons de café
Les Enfants de Chœur 3 Rue Fernand Lechanteur Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
l’Union des commerçants et artisans d’Agon-Coutainville vous invite à une course de garçons de café ! .
Les Enfants de Chœur 3 Rue Fernand Lechanteur Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie commercants.agon.coutainville@gmail.com
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English : Course de garçons de café
L’événement Course de garçons de café Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
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