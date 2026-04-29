Courses hippiques trot attelé Agon-Coutainville
Courses hippiques trot attelé Agon-Coutainville dimanche 5 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Courses hippiques trot attelé
Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Courses hippiques trot attelé à l’hippodrome d’Agon-Coutainville. .
Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 07 61 87 hippo.agon-coutainville@laposte.net
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English : Courses hippiques trot attelé
L’événement Courses hippiques trot attelé Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-29 par Coutances Tourisme
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