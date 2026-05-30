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Ciné famille L’enfant du désert Agon-Coutainville

Ciné famille L’enfant du désert Agon-Coutainville

Ciné famille L’enfant du désert Agon-Coutainville dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 2 Avenue du Président Roosevelt

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Ciné famille L’enfant du désert

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Ciné famille L’enfant du désert au Cinéma l’Espace à Agon-Coutainville   .

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Ciné famille L’enfant du désert

L’événement Ciné famille L’enfant du désert Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-05-30 par Coutances Tourisme

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