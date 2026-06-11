Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville
Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville lundi 6 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Tournoi d’échecs
résidence Challe 17 Avenue des Pins Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Tournoi d’échecs à Agon-Coutainville. Dès 7 ans. .
résidence Challe 17 Avenue des Pins Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi d’échecs
L’événement Tournoi d’échecs Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-11 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Ciné Seniors Compostelle Espace Culturel Agon-Coutainville 19 juin 2026
- Fête du Nautisme Agon-Coutainville 20 juin 2026
- Séances de découverte musicale Maison des associations Agon-Coutainville 20 juin 2026
- Soirée danse et musique Espace Culturel Agon-Coutainville 20 juin 2026
- Triathlon d’Agon-Coutainville Agon-Coutainville 21 juin 2026