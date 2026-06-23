Beach Rugby Cale du Passous Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Beach Rugby

Cale du Passous Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Beach Rugby sans plaquage, suivi d’un verre en bord de mer, 7-77 ans. .

Cale du Passous Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 7 67 47 88 09 rcpc.secretaire@outlook.fr

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English : Beach Rugby

L’événement Beach Rugby Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme