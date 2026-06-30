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ARTUS, le show XXL Morcenx-la-Nouvelle

jeudi 24 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

ARTUS, le show XXL Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cinéma Place Léo Bouyssou
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Morcenx-la-Nouvelle

ARTUS, le show XXL

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. (allociné)
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. (allociné)

Tarif unique 20€   .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : ARTUS, le show XXL

Exceptional preview in Morcenx!

The cinema invites you to a unique evening with a preview screening of the film Juste une illusion

L’événement ARTUS, le show XXL Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Morcenx

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