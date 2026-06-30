Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

ARTUS, le show XXL

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. (allociné)

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. (allociné)

Tarif unique 20€ .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : ARTUS, le show XXL

Exceptional preview in Morcenx!

The cinema invites you to a unique evening with a preview screening of the film Juste une illusion

L’événement ARTUS, le show XXL Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Morcenx