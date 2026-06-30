ARTUS, le show XXL Morcenx-la-Nouvelle
jeudi 24 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
ARTUS, le show XXL
Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. (allociné)
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran ! Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. (allociné)
Tarif unique 20€ .
Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : ARTUS, le show XXL
Exceptional preview in Morcenx!
The cinema invites you to a unique evening with a preview screening of the film Juste une illusion
L’événement ARTUS, le show XXL Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Morcenx
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