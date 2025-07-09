Ary Abittan Authentique Margny-lès-Compiègne

Ary Abittan Authentique

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

2026-02-07

2026-02-07

Après trois ans d’absence, Ary Abittan revient sur scène, prêt à partager une nouvelle page de sa vie avec une sincérité rare.

À 50 ans, entre la paternité, l’amour et la résilience, Ary dévoile ses réflexions sur le couple et l’enfance, tout en naviguant avec brio entre fous rires et moments d’émotion.

Il nous livre son histoire, sans détour ni filtre, avec une intensité et une liberté retrouvée.

Un spectacle Authentique , puissant, où l’humour se mêle à l’intime.

Il se confie sur ses galères, ses renaissances, ses doutes, et ses espoirs à travers des personnages irrésistibles et des moments d’émotions qui touchent en plein cœur.

Plus libre et plus drôle que jamais, Ary embarque avec lui son public dans sa véritable renaissance. 39 .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

