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Arz er chapeliou bro Leon Mairie du Folgoët (siège social) Le Folgoët

Arz er chapeliou bro Leon Mairie du Folgoët (siège social) Le Folgoët mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Mairie du Folgoët (siège social)

Adresse : Les chapelles du Léon

Ville : 29260 Le Folgoët

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Le Folgoët

Arz er chapeliou bro Leon

Mairie du Folgoët (siège social) Les chapelles du Léon Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-15

L’association, organise depuis 2006, en période estivale, des expositions d’art contemporain dans les chapelles situées sur 14/15 communes du Léon et 4 communautés des communes (CCPA, CLCL, CAPLD, HLC).

– Ouvrir les chapelles et leur environnement, sensibiliser à la sauvegarde, conservation et restauration des sites.
– Faire découvrir des artistes et de multiples disciplines.
– Permettre à des jeunes de travailler l’été même en première expérience dans le monde du travail.
– Développer le tourisme dans le secteur en créant un circuit de visites liant art et patrimoine.   .

Mairie du Folgoët (siège social) Les chapelles du Léon Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 30 74 90 36 

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English :

L’événement Arz er chapeliou bro Leon Le Folgoët a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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