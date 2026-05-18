Arz er chapeliou bro Leon Mairie du Folgoët (siège social) Le Folgoët

Le Folgoët

Arz er chapeliou bro Leon

Mairie du Folgoët (siège social) Les chapelles du Léon Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-15

L’association, organise depuis 2006, en période estivale, des expositions d’art contemporain dans les chapelles situées sur 14/15 communes du Léon et 4 communautés des communes (CCPA, CLCL, CAPLD, HLC).

– Ouvrir les chapelles et leur environnement, sensibiliser à la sauvegarde, conservation et restauration des sites.

– Faire découvrir des artistes et de multiples disciplines.

– Permettre à des jeunes de travailler l’été même en première expérience dans le monde du travail.

– Développer le tourisme dans le secteur en créant un circuit de visites liant art et patrimoine. .

Mairie du Folgoët (siège social) Les chapelles du Léon Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 30 74 90 36

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English :

L’événement Arz er chapeliou bro Leon Le Folgoët a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne