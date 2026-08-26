AGENDA · Béziers
AS BÉZIERS FOOTBALL / FC VAUVERT Béziers
samedi 3 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
AS BÉZIERS FOOTBALL / FC VAUVERT
avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’ASB Football reçoit à domicile le FC Vauvert.
L’ASB Football reçoit à domicile le FC Vauvert.
Payant Billetterie en ligne .
avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ASB Football will host FC Vauvert at home.
L’événement AS BÉZIERS FOOTBALL / FC VAUVERT Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CONFÉRENCE SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE Béziers 10 septembre 2026
- VOYAGE SONORE SUR LE 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 10 septembre 2026
- BAIN DE GONG INTENSIF 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 11 septembre 2026
- EXPOSITION YVES MARCEROU Béziers 11 septembre 2026
- RUGBY PRO D2 ASBH/USON NEVERS Béziers 11 septembre 2026