Informations pratiques

Béziers

AS BÉZIERS FOOTBALL / GC LUNEL

avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

L’ASB Football reçoit à domicile GC Lunel.

L’ASB Football reçoit à domicile GC Lunel.

Payant Billetterie en ligne .

avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12

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English :

ASB Football hosts GC Lunel at home.

L’événement AS BÉZIERS FOOTBALL / GC LUNEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34