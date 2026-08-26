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AGENDA · Béziers

AS BÉZIERS FOOTBALL / JS CUGNAUX Béziers

samedi 5 décembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
avenue Pierre de Coubertin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

AS BÉZIERS FOOTBALL / JS CUGNAUX

avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

L’ASB Football reçoit à domicile JS Cugnaux.
L’ASB Football reçoit à domicile JS Cugnaux.
Payant Billetterie en ligne   .

avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12 

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English :

ASB Football hosts JS Cugnaux at home.

L’événement AS BÉZIERS FOOTBALL / JS CUGNAUX Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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