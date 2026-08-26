Informations pratiques

Béziers

AS BÉZIERS FOOTBALL / US REVEL

avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’ASB Football reçoit à domicile l’US Revel.

L’ASB Football reçoit à domicile l’US Revel.

Payant Billetterie en ligne .

avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12

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English :

ASB Football will host US Revel at home.

L’événement AS BÉZIERS FOOTBALL / US REVEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34