AGENDA · Béziers
AS BÉZIERS FOOTBALL / US REVEL Béziers
samedi 21 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
AS BÉZIERS FOOTBALL / US REVEL
avenue Pierre de Coubertin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
L’ASB Football reçoit à domicile l’US Revel.
L’ASB Football reçoit à domicile l’US Revel.
Payant Billetterie en ligne .
avenue Pierre de Coubertin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 59 65 17 12
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English :
ASB Football will host US Revel at home.
L’événement AS BÉZIERS FOOTBALL / US REVEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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