As We Are : Joséphine – Bantu | Germaine Acogny – Gregory Maqoma, Concorde espace culture, Vernier

Informations pratiques

As We Are : Joséphine – Bantu | Germaine Acogny – Gregory Maqoma Mardi 27 octobre, 19h30 Concorde espace culture

Plein tarif CHF 40.- | Tarif réduit de CHF 15.- à 25.- (AVS, AI, chômage, jeunes – 26 ans, PMR, habitant·es de Vernier, 20ans20francs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T19:30:00+01:00 – 2026-10-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T19:30:00+01:00 – 2026-10-27T21:00:00+01:00

Dans un solo bouleversant, Germaine Acogny, pionnière de la danse afro-contemporaine, convoque la mémoire de Joséphine Baker. Elle y fait surgir l’artiste, la militante et la femme libre, révélant les échos entre deux trajectoires qui ont chacune défié les regards et les assignations.

Gregory Maqoma lui répond avec Bantu, une création interprétée par des artistes du Vuyani Dance Theatre et de l’École des Sables. Portée par une énergie magnétique, l’œuvre est traversée par les traces que l’histoire imprime dans les corps et par ce qui continue de se transmettre malgré les ruptures.

Bord plateau : une rencontre avec Germaine Acogny et Gregory Maqoma aura lieu après la représentation

Salle : Grande salle

Concorde espace culture Avenue de l’Ain 60 Vernier 1219 Châtelaine Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.concorde.ch/fr/programmation/saison-2026-2027/as-we-are-josephine-bantu »}]

Réunies au sein de la soirée AS WE ARE, Joséphine et Bantu tissent ainsi un dialogue autour de la mémoire, de l’exil, de l’héritage et de la réappropriation de l’identité.

© Maxime Dos