Ascension du clocher de Beaumont-sur-Oise, Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise

Informations pratiques

Ascension du clocher de Beaumont-sur-Oise Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise

L’entrée est libre et gratuite. L’espace étant très étroit, le nombre de visiteurs par montée est limité. Il faudra donc prendre un ticket et attendre son tour de passage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le clocher s’ouvre au public uniquement pendant les Journées européennes du patrimoine !

Venez affronter les marches du clocher et monter à son sommet pour profiter d’une vue exceptionnelle sur Beaumont et ses environs vus du ciel !

Le clocher regorge de trésors, qu’ils soient artistiques avec son ensemble de sculptures animalières de la Renaissance ou plus intimes avec les centaines de graffitis qui témoignent de cinq siècles d’ascensions du clocher.

Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise Place Monseigneur Gosselin 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France https://www.facebook.com/Cerclebeaumontoisdupatrimoine L’église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise est une église paroissiale des XIIe et XIIIe siècles, au plan basilical à cinq vaisseaux, sur le modèle de la cathédrale de Bourges, mais avec un chevet plat. Le chantier a commencé sous les comtes de Beaumont et est resté inachevé au XIIIe siècle, ce qui explique que la voûte à croisées d’ogives de la nef ne date que du XIXe siècle. L’église présente des chapiteaux gothiques d’une qualité exceptionnelle qui la rapproche de Notre-Dame de Paris. Le clocher, édifié au cours du XVIe siècle, est une haute tour couronnée par un dôme à la foisonnante sculpture de la Renaissance avec tout un vocabulaire rappelant les châteaux d’Écouen ou de Fontainebleau. Elle peut être comparée aux tours-clochers de Pontoise, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. Parkings à proximité, accès par les escaliers de la rue Basse de la Vallée ou par la place Monseigneur Gosselin. 15min à pieds depuis la gare de Persan-Beaumont.

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Cercle beaumontois du Patrimoine