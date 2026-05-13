ASCQ 44 – Exposition de street art, Mémorial Ascq 1944, Villeneuve-d’Ascq

ASCQ 44 – Exposition de street art Samedi 23 mai, 20h00 Mémorial Ascq 1944 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le Mémorial présente l’exposition « Ascq 44 » conçue par l’association Terres du Nord, Terre de combats. Les œuvres d’artistes régionaux de street art reviennent sur des moments marquants de la nuit tragique du 1er au 2 avril 1944 où 86 hommes d’Ascq furent exécutés par des SS.

Réalisées avec différentes techniques comme la peinture, le graff, ou le dessin, les œuvres sont accompagnées de textes et de poèmes. Des tableaux sont mis en regard avec le texte des échanges téléphoniques entre Elie Derache en gare d’Ascq et M. Moity en gare de Lille. Un texte poignant qui reprend minute par minute le déroulement des événements qui peut aussi s’écouter sur le central téléphonique dans le musée.

Le Mémorial Ascq 1944 est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées de 20h à 23h avec une expo, une visite guidée et une performance de light painting.

Mémorial Ascq 1944 79 rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/memorialascq1944 https://www.facebook.com/memorialascq1944 Le Mémorial Ascq 1944 évoque le massacre de 86 civils par des soldats de la 12ème division SS Hitlerjugend, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. Par la route Autoroute A22 puis N 227, sortie Triolo, suivre Ascq puis « Mémorial Ascq 1944 » Métro Arrêt « Pont de Bois », puis bus 13 arrêt « Masséna », puis suivre rues Masséna, Kléber et Mangin.

Le Mémorial présente l’exposition « Ascq 44 » conçue par l’association Terres du Nord, Terre de combats. Les œuvres d’artistes régionaux de street art reviennent sur des moments marquants de la nuit du…

©ville de Villeneuve d’Ascq