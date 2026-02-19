Ateliers d’écriture et de création avec Adèle Yon

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Durant trois jours, menez votre enquête autour d’une figure familiale de votre passé. Conçus pour Adèle Yon et l’historien Hervé Guillemain, ces ateliers s’inscrivent dans une réflexion sur la santé mentale et la psychiatrie et offrent un espace sensible pour faire œuvre .

En croisant archives, écrits, images et objets familiaux, chacun et chacune pourra explorer la mémoire intime et collective, en laissant se nouer un dialogue entre récit et création artistique.

Durant trois jours, menez votre enquête autour d’une figure familiale de votre passé. Conçus pour Adèle Yon et l’historien Hervé Guillemain, ces ateliers s’inscrivent dans une réflexion sur la santé mentale et la psychiatrie et offrent un espace sensible pour faire œuvre .

En croisant archives, écrits, images et objets familiaux, chacun et chacune pourra explorer la mémoire intime et collective, en laissant se nouer un dialogue entre récit et création artistique. .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For three days, investigate a family figure from your past. Conceived for Adèle Yon and historian Hervé Guillemain, these workshops are part of a reflection on mental health and psychiatry, and offer a sensitive space to make work .

Combining archives, writings, images and family heirlooms, each participant can explore intimate and collective memory, allowing a dialogue to develop between narrative and artistic creation.

L’événement Ateliers d’écriture et de création avec Adèle Yon Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-02-19 par Hauts-de-France Tourisme