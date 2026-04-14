L’archéologie galactique à la lumière des étoiles, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq
L’archéologie galactique à la lumière des étoiles, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq mardi 2 juin 2026.
L’archéologie galactique à la lumière des étoiles Mardi 2 juin, 18h30 Forum des Sciences Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:30:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Les astronomes qui travaillent sur notre Galaxie sont comme des paléontologues : ils passent beaucoup de temps à chercher et mesurer les traces fossiles de l’évolution passée de la Voie lactée.
Le métier a un peu changé ces dernières années, parce que les instruments dont ils disposent aujourd’hui permettent de chercher et d’étudier ces restes fossiles sur presque l’ensemble de la Voie lactée. Dans cette conférence, nous aborderons quelques découvertes récentes sur ce sujet, et comment celles-ci amènent de nouvelles idées et questions sur l’évolution de notre galaxie.
Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}]
Par Misha Haywood, astronome à l’Observatoire de Paris
Vue d’artiste d’une fusion passée de la Voie Lactée © V. Belokurov
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