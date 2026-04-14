Balade à vélo à la rencontre des producteurs bio de la ville, Espace Concorde, Villeneuve-d’Ascq

Balade à vélo à la rencontre des producteurs bio de la ville Vendredi 29 mai, 18h00 Espace Concorde Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

Balade à vélo pour découvrir des producteurs bio de Villeneuve-d’Ascq, vendredi 29 mai 2026 de 18h à 20h30 au départ de l’Espace Concorde (rue Carpeaux) avec arrivée à la brasserie du Moulin d’Ascq.

Cette sortie à vélo vous propose d’aller à la rencontre de producteurs locaux engagés dans l’agriculture biologique. Après un départ depuis l’Espace Concorde, vous visiterez la ferme des Hauts Jardins dans le quartier de la Cousinerie avant de rejoindre la brasserie du Moulin d’Ascq à la Haute-Borne.

Cette balade sera l’occasion de découvrir les pratiques du maraîchage bio, d’échanger avec les producteurs et, si vous le souhaitez, d’acheter leurs produits directement sur place (prévoir des sacoches pour le transport). Une petite restauration sera offerte aux participants en fin de parcours.

Partenaire : Association Droit au Vélo (ADAV).

Inscription via le formulaire en ligne :

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Inscriptions sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

Espace Concorde 51 chemin des crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026 »}, {« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-« }]

Balade à vélo pour découvrir des producteurs bio de Villeneuve-d’Ascq, vendredi 29 mai 2026 de 18h à 20h30 au départ de l’Espace Concorde jusqu’à la brasserie du Moulin d’Ascq.