Cabaret par Mathis Collins Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Cabaret par Mathis Collins

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03 21:00:00

Date(s) :

2026-06-03

À l’occasion de sa réouverture, le LaM a confié à l’artiste Mathis Collins une carte blanche pour inaugurer sa nouvelle programmation culturelle.

Artiste franco-canadien, Mathis Collins développe une pratique à la croisée de la sculpture et de la performance, valorisant le savoir-faire artisanal et les dynamiques de création collective.

Le temps d’une soirée, il convie des artistes dont les pratiques se situent aux frontières de la performance, du théâtre, de la musique et des arts visuels. Conçu comme un cabaret participatif, l’événement invitera chacun et chacune à prendre part à l’expérience, à travers des ateliers et d’autres propositions surprenantes.

Le leitmotiv de la soirée fêter le flou artistique et le flanc esthétique, fêter les chefs-d’œuvre que seuls les enfants ont le talent de faire ! fêter l’art de nos grands-parents et les arts qui n’ont plus de parents, fêter l’art que l’on fait, sans même le faire exprès.

_Photo Gabrielle Smith, Polichographie © Patricia Khan, Boris Grzeszczak_

À l’occasion de sa réouverture, le LaM a confié à l’artiste Mathis Collins une carte blanche pour inaugurer sa nouvelle programmation culturelle.

Artiste franco-canadien, Mathis Collins développe une pratique à la croisée de la sculpture et de la performance, valorisant le savoir-faire artisanal et les dynamiques de création collective.

Le temps d’une soirée, il convie des artistes dont les pratiques se situent aux frontières de la performance, du théâtre, de la musique et des arts visuels. Conçu comme un cabaret participatif, l’événement invitera chacun et chacune à prendre part à l’expérience, à travers des ateliers et d’autres propositions surprenantes.

Le leitmotiv de la soirée fêter le flou artistique et le flanc esthétique, fêter les chefs-d’œuvre que seuls les enfants ont le talent de faire ! fêter l’art de nos grands-parents et les arts qui n’ont plus de parents, fêter l’art que l’on fait, sans même le faire exprès.

_Photo Gabrielle Smith, Polichographie © Patricia Khan, Boris Grzeszczak_ .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

To mark its reopening, LaM has given artist Mathis Collins carte blanche to inaugurate its new cultural program.

A Franco-Canadian artist, Mathis Collins develops a practice at the crossroads of sculpture and performance, valuing craftsmanship and the dynamics of collective creation.

For one evening, he invites artists whose practices straddle the boundaries of performance, theater, music and the visual arts. Conceived as a participatory cabaret, the event will invite everyone to take part in the experience, through workshops and other surprising propositions.

The leitmotif of the evening: to celebrate the artistic blur and the aesthetic flank, to celebrate the masterpieces that only children have the talent to make! to celebrate the art of our grandparents and the arts that no longer have parents, to celebrate the art that we make, without even meaning to.

photo: Gabrielle Smith, Polichography © Patricia Khan, Boris Grzeszczak_

L’événement Cabaret par Mathis Collins Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-30 par Hauts-de-France Tourisme