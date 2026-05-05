Concert des profs, Kino, Villeneuve-d’Ascq

Concert des profs Vendredi 12 juin, 19h00 Kino Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Et si les professeurs s’y mettaient, ça donnerai quoi ?

L’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar vous fait découvrir comment les professeurs enflamment la scène du Kino! Du piano au violon, du rock au classique, venez écouter ce que l’équipe pédagogique est prête à vous offrir !

Réservez vos places dès maintenant !

Kino 3a Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/semainemusicaleunjourunconcert »}]

Dans le cadre de la semaine musicale : Venez découvrir le concert des professeurs ! concert prof

EMMD Ivan-Renar