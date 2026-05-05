Concert des profs, Kino, Villeneuve-d’Ascq
Concert des profs, Kino, Villeneuve-d’Ascq vendredi 12 juin 2026.
Concert des profs Vendredi 12 juin, 19h00 Kino Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00
Et si les professeurs s’y mettaient, ça donnerai quoi ?
L’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar vous fait découvrir comment les professeurs enflamment la scène du Kino! Du piano au violon, du rock au classique, venez écouter ce que l’équipe pédagogique est prête à vous offrir !
Réservez vos places dès maintenant !
Kino 3a Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/semainemusicaleunjourunconcert »}]
Dans le cadre de la semaine musicale : Venez découvrir le concert des professeurs ! concert prof
EMMD Ivan-Renar
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