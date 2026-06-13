On fait le mur ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq
On fait le mur ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq dimanche 5 juillet 2026.
Villeneuve-d’Ascq
On fait le mur ! Au Musée du Terroir
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
**Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir met à l’honneur les artisans de la construction avec des démonstrations et des ateliers gratuits pour tous les âges !**
### Au programme
* Démonstrations participatives de maçonnerie et de menuiserie
* Atelier dessin avec l’Atelier 2
* Atelier initiation au dessin d’architecture
### Dans l’estaminet
Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.
### Atelier gaufre
Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !
### Visites guidées
Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.
Gratuit Sans inscription
**Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir met à l’honneur les artisans de la construction avec des démonstrations et des ateliers gratuits pour tous les âges !**
### Au programme
* Démonstrations participatives de maçonnerie et de menuiserie
* Atelier dessin avec l’Atelier 2
* Atelier initiation au dessin d’architecture
### Dans l’estaminet
Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.
### Atelier gaufre
Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !
### Visites guidées
Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.
Gratuit Sans inscription .
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
**On Sunday, July 5, from 2:30 p.m. to 5:30 p.m., the Mus%E9e du Terroir will be celebrating construction artisans with demonstrations and free workshops for all ages!**
### On the program
* Hands-on demonstrations of masonry and carpentry
* Drawing workshop with Atelier 2
* Introductory architectural drawing workshop
### In the Estaminet
Every first Sunday, a pianist livens up the Estaminet all afternoon by playing popular tunes on our 1880s piano. The Bergerie d’Antan association sells warm beverages there. Proceeds benefit the animals.
### Waffle Workshop
Every first Sunday, you can make and enjoy a brown sugar waffle based on a traditional recipe from the North!
### Guided Tours
Guided tours related to the theme are held at 4:00 PM.
Free No registration required
L’événement On fait le mur ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-13 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- Journée Patrimoine de Pays et des Moulins, Musée de Plein air, Villeneuve-d’Ascq 27 juin 2026
- Journée Patrimoine de Pays : Découvrez les Moulins de Villeneuve d’Ascq, Musée de Plein air, Villeneuve-d’Ascq 27 juin 2026
- Fête des Moulins 2026 Villeneuve-d’Ascq 28 juin 2026
- Stage Couture et broderie Par Aglaé Plaete Villeneuve-d’Ascq 7 juillet 2026
- Stages vacances Villeneuve-d’Ascq 7 juillet 2026