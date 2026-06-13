On fait le mur ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq dimanche 5 juillet 2026.

Villeneuve-d’Ascq

On fait le mur ! Au Musée du Terroir

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

**Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir met à l’honneur les artisans de la construction avec des démonstrations et des ateliers gratuits pour tous les âges !**

### Au programme

* Démonstrations participatives de maçonnerie et de menuiserie

* Atelier dessin avec l’Atelier 2

* Atelier initiation au dessin d’architecture

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visites guidées

Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.

Gratuit Sans inscription

**Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir met à l’honneur les artisans de la construction avec des démonstrations et des ateliers gratuits pour tous les âges !**

### Au programme

* Démonstrations participatives de maçonnerie et de menuiserie

* Atelier dessin avec l’Atelier 2

* Atelier initiation au dessin d’architecture

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visites guidées

Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.

Gratuit Sans inscription .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**On Sunday, July 5, from 2:30 p.m. to 5:30 p.m., the Mus%E9e du Terroir will be celebrating construction artisans with demonstrations and free workshops for all ages!**

### On the program

* Hands-on demonstrations of masonry and carpentry

* Drawing workshop with Atelier 2

* Introductory architectural drawing workshop

### In the Estaminet

Every first Sunday, a pianist livens up the Estaminet all afternoon by playing popular tunes on our 1880s piano. The Bergerie d’Antan association sells warm beverages there. Proceeds benefit the animals.

### Waffle Workshop

Every first Sunday, you can make and enjoy a brown sugar waffle based on a traditional recipe from the North!

### Guided Tours

Guided tours related to the theme are held at 4:00 PM.

Free No registration required

L’événement On fait le mur ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-13 par Hauts-de-France Tourisme