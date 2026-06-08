Stage Couture et broderie Par Aglaé Plaete Villeneuve-d’Ascq
Stage Couture et broderie Par Aglaé Plaete Villeneuve-d’Ascq mardi 7 juillet 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Stage Couture et broderie Par Aglaé Plaete
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08
Accessible dès 7 ans, ce stage accueillera aussi les adultes qui souhaitent s’initier à la couture à la main et à la broderie à l’aiguille, pour réaliser une aumônière d’inspiration historique.
Attention: nombre de participants limités à 20: pensez à vous inscrire tôt!
Stage de 2 jours, sur réservation au 03 20 47 21 99.
Penser à ramener le pique-nique pour le midi.
Accessible dès 7 ans, ce stage accueillera aussi les adultes qui souhaitent s’initier à la couture à la main et à la broderie à l’aiguille, pour réaliser une aumônière d’inspiration historique.
Attention: nombre de participants limités à 20: pensez à vous inscrire tôt!
Stage de 2 jours, sur réservation au 03 20 47 21 99.
Penser à ramener le pique-nique pour le midi. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr
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English :
Open to children aged 7 and over, this workshop is also open to adults wishing to learn hand sewing and needlepoint, to create a historically-inspired aumônière.
Please note: the number of participants is limited to 20, so register early!
2-day course, by reservation on 03 20 47 21 99.
Remember to bring a picnic lunch.
L’événement Stage Couture et broderie Par Aglaé Plaete Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme
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