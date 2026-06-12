Initiation aux techniques de construction de la Préhistoire. Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Initiation aux techniques de construction de la Préhistoire.

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Dans le cadre des mercredis après-midi participatifs, venez découvrir les techniques et les outils qu’utilisaient nos ancêtres de la Préhistoire pour construire leurs maisons.

Après avoir manié la herminette, il vous faudra monter un mur en clayonnage et poser du torchis avec la bonne technique pour qu’il résiste aux intempéries.

Accessible dès 3 ans. Sans inscription.

Sans supplément, suivez une visite guidée des reconstitutions du parc.

À 14h: départ pour une visite d’1h30 de la Préhistoire au Moyen Age.

À 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire aux Gaulois.

Dans le cadre des mercredis après-midi participatifs, venez découvrir les techniques et les outils qu’utilisaient nos ancêtres de la Préhistoire pour construire leurs maisons.

Après avoir manié la herminette, il vous faudra monter un mur en clayonnage et poser du torchis avec la bonne technique pour qu’il résiste aux intempéries.

Accessible dès 3 ans. Sans inscription.

Sans supplément, suivez une visite guidée des reconstitutions du parc.

À 14h: départ pour une visite d’1h30 de la Préhistoire au Moyen Age.

À 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire aux Gaulois. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Come and discover the techniques and tools used by our prehistoric ancestors to build their homes.

After wielding an adze, you’ll have to build a wattle-and-daub wall and lay cob using the right technique to ensure it stands up to the elements.

Ages 3 and up. No registration required.

At no extra charge, take a guided tour of the park’s reconstructions.

At 2pm: departure for a 1h30 tour from Prehistory to the Middle Ages.

At 3.30pm: departure for a 1hr tour from Prehistory to the Gauls.

L’événement Initiation aux techniques de construction de la Préhistoire. Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme