Concert des éveils, École municipale de Musique et de Danse, Villeneuve-d’Ascq

Concert des éveils Samedi 13 juin, 11h00 École municipale de Musique et de Danse Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Les élèves d’éveil musical de l’École municipale de musique et de danse Ivan-Renar montent sur scène pour partager leurs premières découvertes musicales.

Au fil de l’année, ils ont exploré les sons, découvert les instruments et apprivoisé les rythmes. Ce concert est l’occasion de voir comment naît la curiosité musicale et comment, petit à petit, les premières notes prennent vie.

De la découverte des instruments aux premières notes, il n’y a qu’un pas… et ils sont prêts à se lancer !

Rendez-vous samedi 13 juin à 11h dans l’auditorium de l’école pour ce moment musical plein de rythme et de découvertes. Une belle occasion de découvrir l’univers de l’éveil musical… et peut-être de donner à certains l’envie de commencer l’aventure.

École municipale de Musique et de Danse 94 rue corneille villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 59 36 38 https://www.villeneuvedascq.fr/ecole-municipale-de-musique-et-de-danse-de-villeneuve-dascq [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/semainemusicaleunjourunconcert »}]

Dans le cadre de la semaine musicale : Venez découvrir le concert des éveils concert éveils

EMMD Ivan-Renar