Gare aux Gaulois ! Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Gare aux Gaulois !

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Reconstitutions de boucliers, de lances et d’épées, de casques et de cottes de maille vous transporteront en pleine guerre des Gaules.

Rien de tel que d’essayer les équipements militaires et de tester les techniques de combat pour mieux comprendre l’art de la guerre chez les Gaulois.

Ateliers Deviens un guerrier gaulois pour les 7-12 ans à 11h45 et 16h.

Découvrez l’artisanat celte forge, tissage, teinture, travail du bois, du cuir et de l’os, sparterie et vannerie, ainsi que les moyens de subsistance et les pratiques culinaires de cette période.

Un panorama des différents outils chirurgicaux et diverses mixtures utilisées à des fins esthétiques et/ou médicales vous sera également proposé.

Nombreux ateliers participatifs en continu. Visites guidées des reconstitutions du parc.

Avec les Ambiani.

Reconstitutions de boucliers, de lances et d’épées, de casques et de cottes de maille vous transporteront en pleine guerre des Gaules.

Rien de tel que d’essayer les équipements militaires et de tester les techniques de combat pour mieux comprendre l’art de la guerre chez les Gaulois.

Ateliers Deviens un guerrier gaulois pour les 7-12 ans à 11h45 et 16h.

Découvrez l’artisanat celte forge, tissage, teinture, travail du bois, du cuir et de l’os, sparterie et vannerie, ainsi que les moyens de subsistance et les pratiques culinaires de cette période.

Un panorama des différents outils chirurgicaux et diverses mixtures utilisées à des fins esthétiques et/ou médicales vous sera également proposé.

Nombreux ateliers participatifs en continu. Visites guidées des reconstitutions du parc.

Avec les Ambiani. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

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English :

Reconstructions of shields, spears and swords, helmets and coats of mail will transport you to the height of the Gallic War.

There’s nothing like trying on military equipment and testing combat techniques to better understand the art of warfare among the Gauls.

Become a Gallic warrior workshops for 7-12 year-olds at 11:45am and 4pm.

Discover Celtic crafts: blacksmithing, weaving, dyeing, woodworking, leatherworking, boneworking, esparto work and basketry, as well as the means of subsistence and culinary practices of the period.

A panorama of the various surgical tools and mixtures used for aesthetic and/or medical purposes will also be presented.

Numerous ongoing workshops. Guided tours of the park’s reconstructions.

With the Ambiani.

L’événement Gare aux Gaulois ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme