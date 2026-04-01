Atelier Secrets de beauté de l’Antiquité Villeneuve-d’Ascq
Atelier Secrets de beauté de l’Antiquité Villeneuve-d’Ascq mercredi 22 avril 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Atelier Secrets de beauté de l’Antiquité
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
En famille, créez des produits de soin avec des ingrédients déjà utilisés dans l’Antiquité: un tonique au romarin, un baume à lèvres ou un nettoyant visage à la poudre d’amande et au miel.
Sans réservation.
Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30.
En famille, créez des produits de soin avec des ingrédients déjà utilisés dans l’Antiquité: un tonique au romarin, un baume à lèvres ou un nettoyant visage à la poudre d’amande et au miel.
Sans réservation.
Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
As a family, create skincare products using ingredients already in use in ancient times: a rosemary tonic, a lip balm or a facial cleanser with almond powder and honey.
No reservation required.
This activity can be combined with a guided or self-guided tour of the park, at no extra charge. Guided tours at 2 pm and 3:30 pm.
L’événement Atelier Secrets de beauté de l’Antiquité Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme
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