Villeneuve-d’Ascq

Atelier Secrets de beauté de l’Antiquité

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

En famille, créez des produits de soin avec des ingrédients déjà utilisés dans l’Antiquité: un tonique au romarin, un baume à lèvres ou un nettoyant visage à la poudre d’amande et au miel.

Sans réservation.

Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30.

En famille, créez des produits de soin avec des ingrédients déjà utilisés dans l’Antiquité: un tonique au romarin, un baume à lèvres ou un nettoyant visage à la poudre d’amande et au miel.

Sans réservation.

Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

As a family, create skincare products using ingredients already in use in ancient times: a rosemary tonic, a lip balm or a facial cleanser with almond powder and honey.

No reservation required.

This activity can be combined with a guided or self-guided tour of the park, at no extra charge. Guided tours at 2 pm and 3:30 pm.

L’événement Atelier Secrets de beauté de l’Antiquité Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme