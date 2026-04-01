Villeneuve-d’Ascq

Stage Trésors du Proche-Orient

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

De l’Égypte des pharaons aux cités légendaires de Mésopotamie, les enfants exploreront les mystères et le raffinement de ces cultures millénaires qui ont façonné notre monde. Ils s’initieront à l’écriture cunéiforme, décrypteront des hiéroglyphes, créeront un sceau mésopotamien et bien d’autres choses encore.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris tous ensemble sous la surveillance d’un adulte.

De l’Égypte des pharaons aux cités légendaires de Mésopotamie, les enfants exploreront les mystères et le raffinement de ces cultures millénaires qui ont façonné notre monde. Ils s’initieront à l’écriture cunéiforme, décrypteront des hiéroglyphes, créeront un sceau mésopotamien et bien d’autres choses encore.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris tous ensemble sous la surveillance d’un adulte. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

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English :

From the Egypt of the Pharaohs to the legendary cities of Mesopotamia, children will explore the mysteries and refinement of these thousand-year-old cultures that have shaped our world. They’ll learn about cuneiform writing, decipher hieroglyphs, create a Mesopotamian seal and much more.

Please register on 03 20 47 21 99.

Please bring your own picnic lunch, which will be taken together under adult supervision.

L’événement Stage Trésors du Proche-Orient Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme