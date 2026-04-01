Atelier fouilles archéologiques Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Atelier fouilles archéologiques

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

À chaque période de vacances scolaires, Asnapio propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour découvrir l’archéologie et les modes de vie du passé.

Ce mardi, Asnapio propose de découvrir le métier d’archéologue. Après une initiation au travail sur le terrain avec les vrais outils de l’archéologue, les médiateurs proposeront aux enfants de voir comment se passe l’étude du matériel retrouvé grâce à deux activités: le dessin archéologique et la reconstitution de céramiques.

Sans réservation.

Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30.

À chaque période de vacances scolaires, Asnapio propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour découvrir l’archéologie et les modes de vie du passé.

Ce mardi, Asnapio propose de découvrir le métier d’archéologue. Après une initiation au travail sur le terrain avec les vrais outils de l’archéologue, les médiateurs proposeront aux enfants de voir comment se passe l’étude du matériel retrouvé grâce à deux activités: le dessin archéologique et la reconstitution de céramiques.

Sans réservation.

Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every school vacation season, Asnapio offers fun and educational workshops to discover archaeology and lifestyles of the past.

This Tuesday, Asnapio invites you to discover what it’s like to be an archaeologist. After an introduction to fieldwork using real archaeologist’s tools, the mediators will give children the chance to see how the study of recovered material is carried out, thanks to two activities: archaeological drawing and ceramic reconstitution.

No reservation required.

The activity can be combined with a guided or self-guided tour of the park, at no extra charge. Guided tours at 2 pm and 3:30 pm.

L’événement Atelier fouilles archéologiques Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme