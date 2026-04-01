Escape Game sur le parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq
Escape Game sur le parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq jeudi 23 avril 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Escape Game sur le parc Asnapio
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Le parc donne rendez-vous aux petits et grands pour découvrir l’Histoire de manière ludique. Parcourez les différentes périodes, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes !
Sans réservation.
Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30.
Le parc donne rendez-vous aux petits et grands pour découvrir l’Histoire de manière ludique. Parcourez les différentes périodes, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes !
Sans réservation.
Possibilité de combiner l’activité avec une visite guidée ou libre du parc, sans suplément. Visites guidées à 14h et à 15h30. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
The park offers a fun way for young and old to discover history. Explore the different periods, solve riddles and discover the secrets of ancient civilizations!
No reservation required.
This activity can be combined with a guided or self-guided tour of the park, at no extra charge. Guided tours at 2pm and 3:30pm.
L’événement Escape Game sur le parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme
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