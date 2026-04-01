Villeneuve-d’Ascq

Stage Préhistoire

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:30:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

De l’argile à la céramique, de la pierre brute au pendentif poli… Plongez dans le quotidien de nos ancêtres et de leurs techniques ingénieuses. Les enfants expérimenteront les savoir-faire préhistoriques en créant une poterie néolithique, en fabriquant une parure en pierre tendre, en dessinant des peintures préhistoriques aux ocres minérales. Et bien d’autres choses encore !

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris sur place sous la surveillance d’un adulte.

De l’argile à la céramique, de la pierre brute au pendentif poli… Plongez dans le quotidien de nos ancêtres et de leurs techniques ingénieuses. Les enfants expérimenteront les savoir-faire préhistoriques en créant une poterie néolithique, en fabriquant une parure en pierre tendre, en dessinant des peintures préhistoriques aux ocres minérales. Et bien d’autres choses encore !

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris sur place sous la surveillance d’un adulte. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

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English :

From clay to ceramics, from rough stone to polished pendants… Immerse yourself in the daily lives of our ancestors and their ingenious techniques. Children will experiment with prehistoric skills, creating Neolithic pottery, crafting soft stone ornaments and drawing prehistoric paintings with mineral ochres. And much, much more!

Please register on 03 20 47 21 99.

Please bring your own picnic lunch, which will be taken on site under adult supervision.

L’événement Stage Préhistoire Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme