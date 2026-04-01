Stage Junior 7/10 ans Fanzine! Crée ta revue artistique Villeneuve-d’Ascq
Stage Junior 7/10 ans Fanzine! Crée ta revue artistique Villeneuve-d’Ascq jeudi 23 avril 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Stage Junior 7/10 ans Fanzine! Crée ta revue artistique
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 13:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
**Jeudi 23 avril de 13h30 à 16h30, crée ton fanzine et découvre plusieurs techniques artistique pour personnaliser ta revue !**
* – Découvre les techniques de la gravure grave des plaques de lino gravure pour créer tes motifs personnalisés.
* – Apprends le principe de sérigraphie en imprimant tes motifs dans ta revue.
* – Découpe des images dans des magazines et colle-les dans ta revue pour faire une composition artistique.
* – Dessine pour personnaliser ton fanzine.
* – Réalise la reliure de ta revue en cousant la page de garde et les 3 double-pages.
À la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.
Sur inscription.
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril)
**Jeudi 23 avril de 13h30 à 16h30, crée ton fanzine et découvre plusieurs techniques artistique pour personnaliser ta revue !**
* – Découvre les techniques de la gravure grave des plaques de lino gravure pour créer tes motifs personnalisés.
* – Apprends le principe de sérigraphie en imprimant tes motifs dans ta revue.
* – Découpe des images dans des magazines et colle-les dans ta revue pour faire une composition artistique.
* – Dessine pour personnaliser ton fanzine.
* – Réalise la reliure de ta revue en cousant la page de garde et les 3 double-pages.
À la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.
Sur inscription.
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril) .
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr
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English :
**Thursday, April 23 from 1:30 to 4:30 pm, create your own fanzine and discover several artistic techniques to personalize your magazine!
* – Discover engraving techniques: engrave lino plates to create your own personalized designs.
* – Learn the principle of silkscreen printing by printing your own motifs in your magazine.
* – Cut out images from magazines and paste them into your magazine to make an artistic composition.
* – Draw to personalize your fanzine.
* – Bind your magazine by sewing the front cover and 3 double-page spreads.
At the end of the workshop, the museum will provide an on-site snack.
Registration required.
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril)
L’événement Stage Junior 7/10 ans Fanzine! Crée ta revue artistique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme
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