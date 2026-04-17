Journées européennes de l’Archéologie Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Journées européennes de l’Archéologie

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, Asnapio offre aux visiteurs l’occasion de découvrir les métiers de l’archéologie et leurs débouchés. Des archéologues présenteront leurs disciplines aux petits et grands la carpologie, la céramologie et l’anthropologie n’auront plus de secrets pour eux. L’archéo-céramiste d’Atelier Figulina proposera une cuisson de céramiques de grandes tailles et des démonstrations de tournage au tour à bâton.

La part belle sera faite à l’archéo-zoologie dans le cadre d’un projet plus artistique intitulé Nos racines sont des arbres . En famille, parents et enfants seront invités par le collectif Les Yeux d’Argos , à créer des animaux en lamelles de bois collées. _Inscription sur place_. Animaux qui seront ensuite accrochés dans un arbre du parc par le bûcheron-voltigeur de la ville, reconstituant ainsi l’arbre de Darwin selon l’évolution des espèces. L’occasion de parler de la théorie du même nom, actuellement remise en cause par les scientifiques.

Et pour aller encore plus loin, Zooscope invitera tous les visiteurs à re-découvrir leur environnement à travers le regard d’un animal en prenant conscience des différentes perceptions visuelles.

Il ne faudra pas rater la séquence émotions de la journée vache dexter, ânes, moutons d’Ouessant, mini-chèvres, lapins géants et volailles de toutes sortes attendront les plus jeunes pour des séances de caresses.

Les enfants pourront également s’initier aux techniques de fouilles archéologiques, à l’étude de matériel, au dessin archéologique, au remontage de silex. De quoi, peut-être, créer des vocations.

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, Asnapio offre aux visiteurs l’occasion de découvrir les métiers de l’archéologie et leurs débouchés. Des archéologues présenteront leurs disciplines aux petits et grands la carpologie, la céramologie et l’anthropologie n’auront plus de secrets pour eux. L’archéo-céramiste d’Atelier Figulina proposera une cuisson de céramiques de grandes tailles et des démonstrations de tournage au tour à bâton.

La part belle sera faite à l’archéo-zoologie dans le cadre d’un projet plus artistique intitulé Nos racines sont des arbres . En famille, parents et enfants seront invités par le collectif Les Yeux d’Argos , à créer des animaux en lamelles de bois collées. _Inscription sur place_. Animaux qui seront ensuite accrochés dans un arbre du parc par le bûcheron-voltigeur de la ville, reconstituant ainsi l’arbre de Darwin selon l’évolution des espèces. L’occasion de parler de la théorie du même nom, actuellement remise en cause par les scientifiques.

Et pour aller encore plus loin, Zooscope invitera tous les visiteurs à re-découvrir leur environnement à travers le regard d’un animal en prenant conscience des différentes perceptions visuelles.

Il ne faudra pas rater la séquence émotions de la journée vache dexter, ânes, moutons d’Ouessant, mini-chèvres, lapins géants et volailles de toutes sortes attendront les plus jeunes pour des séances de caresses.

Les enfants pourront également s’initier aux techniques de fouilles archéologiques, à l’étude de matériel, au dessin archéologique, au remontage de silex. De quoi, peut-être, créer des vocations. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

On the occasion of the European Archaeology Days, Asnapio is offering visitors the chance to discover the archaeological professions and their career opportunities. Archaeologists will be presenting their disciplines to young and old alike: carpology, ceramology and anthropology will hold no secrets for them. The archaeo-ceramist from Atelier Figulina will be firing large-scale ceramics, and demonstrating throwing on a stick wheel.

The focus will be on archaeozoology as part of a more artistic project entitled Nos racines sont des arbres ( Our roots are trees ). As a family, parents and children will be invited by the Les Yeux d?Argos collective to create animals out of glued strips of wood. registration on site_. The animals will then be hung in a tree in the park by the town?s lumberjack-voltigeur, reconstructing Darwin?s tree of the evolution of species. An opportunity to talk about the theory of the same name, currently being called into question by scientists.

And to take things even further, Zooscope will invite all visitors to rediscover their environment through the eyes of an animal, becoming aware of different visual perceptions.

The day?s emotions sequence is not to be missed: dexter cows, donkeys, Ouessant sheep, mini goats, giant rabbits and poultry of all kinds await the youngest visitors for petting sessions.

Children can also learn about archaeological excavation techniques, material study, archaeological drawing and flint knapping. All of which may well open up new vocations.

L’événement Journées européennes de l’Archéologie Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme