Villeneuve-d’Ascq

Foire aux Plaisirs Château de Flers

59650 Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

La Foire aux Plaisirs fait son grand retour à Villeneuve-d’Ascq pour renouer avec les traditions festives locales. Ancienne fête populaire ayant rassemblé les habitants entre 1926 et 1969, elle revient les 29 et 30 mai 2026 au Château de Flers, avec une programmation riche et conviviale.

Pendant deux jours, le public pourra profiter de concerts, animations familiales, kermesse, jeux et ambiance guinguette, dans un cadre patrimonial emblématique.

Une restauration sur place sera proposée (frites, saucisses, crêpes, boissons).

Les animations sont gratuites, hors restauration.

Vendredi 29 mai Château de Flers

• 18h ouverture buvette et restauration

• 19h Lisa Wei

• 21h PLDG

• 23h DJ set NinjaRoux et To

Samedi 30 mai Château de Flers (14h 23h)

• 14h 18h kermesse, guinguette, jeux flamands et animations familiales

(fanfares, Princes de l’Univers, hobby horse, spectacle, marionnettes géantes)

• 15h départ du rallye famille

• 15h30 Karaokids

• 18h concert du chœur éphémère À peu près

• 19h concert

• 21h concert Autothune

Les festivités se poursuivent le dimanche 31 mai à la Ferme d’en Haut (événement distinct à retrouver dans l’agenda).

Événement organisé par d’Anatole à Guernouillard, en partenariat avec la Ville de Villeneuve-d’Ascq, la MEL, Hello Lille, le MTNV, l’Office de Tourisme et l’APE Anatole France.

La Foire aux Plaisirs fait son grand retour à Villeneuve-d’Ascq pour renouer avec les traditions festives locales. Ancienne fête populaire ayant rassemblé les habitants entre 1926 et 1969, elle revient les 29 et 30 mai 2026 au Château de Flers, avec une programmation riche et conviviale.

Pendant deux jours, le public pourra profiter de concerts, animations familiales, kermesse, jeux et ambiance guinguette, dans un cadre patrimonial emblématique.

Une restauration sur place sera proposée (frites, saucisses, crêpes, boissons).

Les animations sont gratuites, hors restauration.

Vendredi 29 mai Château de Flers

• 18h ouverture buvette et restauration

• 19h Lisa Wei

• 21h PLDG

• 23h DJ set NinjaRoux et To

Samedi 30 mai Château de Flers (14h 23h)

• 14h 18h kermesse, guinguette, jeux flamands et animations familiales

(fanfares, Princes de l’Univers, hobby horse, spectacle, marionnettes géantes)

• 15h départ du rallye famille

• 15h30 Karaokids

• 18h concert du chœur éphémère À peu près

• 19h concert

• 21h concert Autothune

Les festivités se poursuivent le dimanche 31 mai à la Ferme d’en Haut (événement distinct à retrouver dans l’agenda).

Événement organisé par d’Anatole à Guernouillard, en partenariat avec la Ville de Villeneuve-d’Ascq, la MEL, Hello Lille, le MTNV, l’Office de Tourisme et l’APE Anatole France. .

59650 Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France anatoleaguernouillard@gmail.com

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English :

The Foire aux Plaisirs returns to Villeneuve-d?Ascq to revive local festive traditions. An ancient popular festival that brought residents together between 1926 and 1969, it returns to the Château de Flers on May 29 and 30, 2026, with a rich and convivial program.

For two days, the public can enjoy concerts, family entertainment, a fair, games and a guinguette atmosphere, in an emblematic heritage setting.

? On-site catering (French fries, sausages, crêpes, drinks).

? All events are free of charge, excluding catering.

? Friday May 29th ? Flers Castle

? 6pm: refreshment stall and catering open

? 7pm: Lisa Wei

? 9pm: PLDG

? 11pm: DJ set NinjaRoux and To

? Saturday May 30th ? Château de Flers (2pm ? 11pm)

? 2 pm to 6 pm: fair, guinguette, Flemish games and family entertainment

(brass bands, Princes of the Universe, hobby horse, show, giant puppets)

? 3pm: start of family rally

? 3:30pm: Karaokids

? 6pm: concert by the temporary choir À peu près

? 7pm: concert

? 9pm: Autothune concert

? The festivities continue on Sunday May 31 at Ferme d?en Haut (separate event in the diary).

Event organized by d?Anatole à Guernouillard, in partnership with the City of Villeneuve-d?Ascq, MEL, Hello Lille, MTNV, the Tourist Office and APE Anatole France.

L’événement Foire aux Plaisirs Château de Flers Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme