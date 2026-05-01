Exposition La Finesse en Œuvre marqueteries, dinanderie, sculptures en fil de fer Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Exposition La Finesse en Œuvre marqueteries, dinanderie, sculptures en fil de fer

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-06-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17

**Du 23 mai au 12 juillet 2026, le Musée du Château de Flers propose une nouvelle exposition qui offre une vision contemporaine de quatre techniques artisanales la marqueterie de bois et de paille, la dinanderie et la sculpture en fil de fer.**

L’exposition présente des œuvres de quatre artistes régionaux qui se sont réappropriés ces techniques artisanales pour réaliser des œuvres d’art contemporain. Que ce soit la **marqueterie de bois de Jean Baptiste Carlot**, la **dinanderie de Didier Delitte**, la **marqueterie de paille de Anne-Marie Choain** ou encore **Séverine Sagot avec ses sculptures en fil de fer**, leurs œuvres ont en commun la finesse de l’exécution et la maîtrise du geste.

### Une exposition à hauteur d’enfants

Retrouve **Filou, le fil de fer** dans les salles du musée et aide-le à trouver les réponses à ses questions!

Le musée met aussi à disposition des **installations manipulables** pour découvrir les différents matériaux et les étapes suivies par les artistes pour créer leurs œuvres.

Vous pourrez même vous **essayer à la sculpture en fil de fer** dans un espace dédié.

### Ateliers et stages

**Chaque 2ème dimanche du mois, le musée propose un atelier d’arts plastique ou une démonstration d’artisan**. Des activités en lien avec l’exposition, gratuites et accessibles à tous et sans réservation.

**Pendant les vacances scolaires** le musée organise aussi **des stages pour enfants et adultes** en lien avec l’exposition pour apprendre de nouveaux savoir-faire et s’initier à des pratiques artistiques.

Du samedi 23 mai au dimanche 12 juillet 2026

Ouvert samedi 23 mai de 20h à 23h pour la Nuit des Musées

Du lundi au vendredi, 2ème dimanche et jours fériés de 14h30 à 17h30

**Du 23 mai au 12 juillet 2026, le Musée du Château de Flers propose une nouvelle exposition qui offre une vision contemporaine de quatre techniques artisanales la marqueterie de bois et de paille, la dinanderie et la sculpture en fil de fer.**

L’exposition présente des œuvres de quatre artistes régionaux qui se sont réappropriés ces techniques artisanales pour réaliser des œuvres d’art contemporain. Que ce soit la **marqueterie de bois de Jean Baptiste Carlot**, la **dinanderie de Didier Delitte**, la **marqueterie de paille de Anne-Marie Choain** ou encore **Séverine Sagot avec ses sculptures en fil de fer**, leurs œuvres ont en commun la finesse de l’exécution et la maîtrise du geste.

### Une exposition à hauteur d’enfants

Retrouve **Filou, le fil de fer** dans les salles du musée et aide-le à trouver les réponses à ses questions!

Le musée met aussi à disposition des **installations manipulables** pour découvrir les différents matériaux et les étapes suivies par les artistes pour créer leurs œuvres.

Vous pourrez même vous **essayer à la sculpture en fil de fer** dans un espace dédié.

### Ateliers et stages

**Chaque 2ème dimanche du mois, le musée propose un atelier d’arts plastique ou une démonstration d’artisan**. Des activités en lien avec l’exposition, gratuites et accessibles à tous et sans réservation.

**Pendant les vacances scolaires** le musée organise aussi **des stages pour enfants et adultes** en lien avec l’exposition pour apprendre de nouveaux savoir-faire et s’initier à des pratiques artistiques.

Du samedi 23 mai au dimanche 12 juillet 2026

Ouvert samedi 23 mai de 20h à 23h pour la Nuit des Musées

Du lundi au vendredi, 2ème dimanche et jours fériés de 14h30 à 17h30 .

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

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English :

**From May 23 to July 12, 2026, the Musée du Château de Flers presents a new exhibition offering a contemporary vision of four craft techniques: wood and straw marquetry, copperware and wire sculpture

The exhibition features works by four regional artists who have reappropriated these craft techniques to create contemporary works of art. Whether it’s Jean Baptiste Carlot’s **wood marquetry**, Didier Delitte’s **dinanderie**, Anne-Marie Choain’s **straw marquetry** or even **Séverine Sagot’s wire sculptures**, their works have in common a finesse of execution and mastery of gesture.

### An exhibition for children

Find **Filou, le fil de fer** in the museum halls and help him find the answers to his questions!

The museum also provides **handleable installations** to discover the different materials and stages followed by the artists to create their works.

You can even try your hand at **wire sculpture** in a dedicated area.

### Workshops and courses

**Every 2nd Sunday of the month, the museum offers an arts and crafts workshop or demonstration**. Activities linked to the exhibition are free and open to all, with no need to book.

**During the school holidays** the museum also organizes **workshops for children and adults** linked to the exhibition, to learn new skills and artistic practices.

Saturday May 23 to Sunday July 12, 2026

Open Saturday May 23 from 8pm to 11pm for Nuit des Musées

Monday to Friday, 2nd Sunday and public holidays 2:30 pm to 5:30 pm

L’événement Exposition La Finesse en Œuvre marqueteries, dinanderie, sculptures en fil de fer Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-05-13 par Hauts-de-France Tourisme